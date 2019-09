Liège: un piéton fauché près de la Médiacité entre la vie et la mort

"Un piéton s'est fait percuter par une voiture rue Natalis au croisement avec la rue d'Harscamp", nous indique l'un de nos alerteur via le bouton orange Alertez-nous. Un accident de piéton s'est bien produit à l'angle des rues Natalis et d'Harscamp. La personne a été percutée par une voiture. "Le piéton a été gravement blessé et transporté vers un hôpital liégeois," indique la zone de police de Liège. Ses jours sont en danger.

Le carrefour est actuellement fermé à la circulation et une déviation a été mise en place.