Liège: un récidiviste privé de liberté après avoir passé à tabac un ami

Un individu a été privé de liberté, lundi vers 10h30, après avoir tabassé l'un de ses amis à un arrêt de bus à Liège, a indiqué mardi le parquet de Liège. L'homme était sorti de prison vendredi et devait comparaître prochainement devant le tribunal correctionnel de Liège pour des faits de violence. Une dispute a éclaté entre deux hommes alcoolisés à un arrêt de bus situé quai des Ardennes. L'un des deux hommes, âgé d'une quarantaine d'années, a alors tabassé son ami avec lequel il était en discorde. Plusieurs personnes dont la compagne de la victime ont assisté à la scène. La victime est tombée au sol sous les coups, avant de recevoir plusieurs coups de pied au niveau de la tête. Elle est en incapacité de travail pour 12 jours. L'auteur des faits a ensuite pris la fuite à bord d'un bus, mais a finalement été interpellé par les forces de l'ordre lorsqu'il en est sorti. Le suspect, connu de la justice pour des faits de violences, était sorti de prison le 29 janvier dernier et devait comparaître prochainement devant le tribunal correctionnel de Liège. Son dossier a été placé à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre.