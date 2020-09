Liège: un sans-abri agresse sexuellement des adolescentes avant de les poursuivre tout nu

Un sans-abri liégeois auteur de plusieurs agressions sexuelles sur des adolescentes a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine d'un an de prison ferme. L'arrestation immédiate du condamné a été ordonnée par le tribunal.

Le prévenu, condamné par défaut, était poursuivi pour attentats à la pudeur, outrages publics aux mœurs et menaces, après avoir agressé au moins trois jeunes femmes.

Le 27 décembre 2019 vers 18h00, une adolescente de 16 ans se trouvait à un arrêt de bus sur la place Saint-Lambert à Liège lorsque le prévenu l'avait ceinturée par derrière et avait posé ses mains sur son pubis. L'homme s'était éloigné de la jeune fille avant de revenir quelques minutes plus tard, torse nu et pantalon baissé en proférant des insanités. La victime avait ensuite été poursuivie en rue et importunée par le prévenu.

L'homme avait été intercepté quelques minutes plus tard dans le centre de Liège par une patrouille de police alors qu'il était torse nu et troublait l'ordre public.

L'enquête avait révélé les plaintes de deux autres victimes, dont une qui avait reçu une grande claque sur les fesses alors qu'elle déambulait dans les rues de Liège.

Le prévenu a été condamné par défaut et en état de récidive légale à une peine d'un an de prison ferme.