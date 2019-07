Liège: un SDF ivre s'en prend à une dame et reçoit un coup de couteau du compagnon

Un SDF en séjour illégal et sous l'influence de l'alcool s'est fait agresser au couteau vendredi après-midi dans le quartier d'Outremeuse, à Liège, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Il s'était précédemment montré agressif envers la propriétaire d'un chien.

Un homme d'origine Tunisienne, en séjour illégal, sous l'influence de la boisson, se promenait vendredi en Outremeuse lorsqu'il s'est arrêté face à une dame qui se trouvait devant chez elle avec son chien. Le SDF a caressé le chien, ce qui a poussé la propriétaire à faire rentrer l'animal à l'intérieur du domicile. C'est alors que l'homme a "vu rouge" et s'est montré agressif envers cette dame. Il lui aurait aussi donné une gifle. Son compagnon, présent à l'intérieur de l'habitation au moment des faits, n'a pas apprécié ce comportement et s'est emparé d'un couteau avant de toucher le SDF de 29 ans au niveau du dos. Les voisins ont été témoins des fait et confirment que le jeune homme importunait la propriétaire du chien. L'homme, blessé, a été transporté à l'hôpital avant d'être entendu par les enquêteurs. Le compagnon de la dame, a quant a lui, été interpellé par les forces de l'ordre. Il fera l'objet d'une citation accélérée, la magistrate estimant que "même si on est embêté par quelqu'un, on n'a pas à lui donner de coup."