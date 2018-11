Liège: un voleur multirécidiviste dérobe les affaires de passagers endormis dans un train

Un trentenaire multirécidiviste a volé dimanche soir à Liège les affaires personnelles de deux passagers du train alors que ceux-ci étaient endormis, a indiqué lundi matin le parquet de Liège.

Il était près de 22h40 dimanche quand un homme âgé de 38 ans, qui se trouvait dans un train, a été contrôlé à hauteur de Liège. Celui-ci était en possession de plusieurs affaires volées un peu plus tôt dans la soirée. D'après un témoin des faits, le trentenaire a profité du sommeil de deux passagers pour leur dérober une veste et un sac. Dans ceux-ci se trouvaient une tablette et deux seringues d'insuline, l'une des victimes étant diabétique.

Le suspect, déjà signalé pour être auditionné dans le cadre d'un récent vol par effraction par escalade et bien connu pour le même type de faits par la justice, a été interpellé et déféré au parquet de Liège. Le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt.