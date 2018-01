Liège: un voleur multirécidiviste interpellé par la police en possession de plusieurs centaines d'euros de vêtements volés

Un individu âgé de 55 ans a été appréhendé mercredi au magasin Inno, situé place Saint-Lambert à Liège. Bien connu de la justice, il était en possession de près de 900 euros de vêtements volés, a signalé le parquet de Liège ce jeudi matin.

Le 20 janvier dernier, un homme de 55 ans a été pris en flagrant délit de vol au Colruyt de la rue Gretry, à Liège. Il était en possession de six bouteilles de whisky d'une valeur totale de 166 euros au moment des faits. Entendu par la police, il était en aveu et avait déclaré qu'il n'avait ni logis ni revenus et qu'il était en train de faire les démarches nécessaires pour obtenir de l'aide de la part du CPAS.

Malgré son interpellation, le quinquagénaire a de nouveau commis un vol ce mercredi matin, au sein du magasin Inno de la place Saint-Lambert. Le garde de l'établissement l'a surpris en train de dissimuler plusieurs vêtements dans un sac en plastique. Il était en train de dérober neuf jeans de la marque Levi's, pour une valeur totale de 879,45 euros.