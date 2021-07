Liège: une conduite de gaz sous le pont de Chênée arrachée, plusieurs communes sans gaz

(c) Facebook

Une conduite de gaz moyenne pression située sous le pont de Chênée (Liège) a été arrachée par l'eau et le gaz libéré s'est enflammé, a signalé le réseau de distribution d'énergie Resa, jeudi peu avant 17h00. Le poste Fluxys d'Angleur a été mis hors service pour des raisons de sécurité. "Les localités de Chaudfontaine, Trooz, Fraipont, Nessonvaux, Tilff et Embourg ne sont dès lors plus alimentées en gaz. Il est impossible à l'heure actuelle d'estimer le délai de rétablissement", commente l'opérateur.

