Liège: une femme enceinte et son compagnon se battent avec un marteau et un couteau

Un couple a été interpellé vendredi pour des coups et blessures réciproques dans la zone de la Basse-Meuse, en province de Liège, a-t-on appris samedi auprès du parquet de Liège.

La police de la zone de la Basse-Meuse a été appelée vendredi pour des faits de coups et blessures réciproques au sein d'un couple en pleine séparation. Pour une raison indéterminée, l'homme et la femme, enceinte de cinq mois, se sont disputés et ils se sont saisi l'un d'un marteau et l'autre d'un couteau.



La police est intervenue avant que la situation ne dégénère. Ils ont tous deux été emmenés à l'hôpital pour de légères blessures et ont été entendus par la police. Ils sont tous deux déjà bien connus des forces de l'ordre.