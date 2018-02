Liège: une femme entre par effraction dans une habitation, vole un téléphone, frappe la propriétaire et se fait attraper à cause de ses chaussures

Une femme a été privée de liberté pour avoir cambriolé une maison à Seraing et frappé sa propriétaire, a déclaré samedi matin le parquet de Liège.

Le 10 février dernier, une femme a pénétré par effraction dans une habitation de Seraing. Quand elle a sonné à la porte et que personne n'est venu ouvrir, elle est passée par l'arrière de la maison et a brisé la porte de la cuisine afin de s'introduire dans l'habitation. Après avoir dérobé un GSM, elle a été surprise par la propriétaire des lieux, qu'elle a alors frappée. Elle a ensuite pris la fuite et a été interceptée six jours après le vol grâce à ses chaussures. Entendue, elle a expliqué qu'elle souhaitait dérober de la nourriture dans les frigos. Le magistrat en charge de l'affaire a mis le dossier à l'instruction.