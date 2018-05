Liège: une télévision prend feu et embrase toute une maison

Un important incendie de bâtiment a eu lieu à Liège, ont indiqué lundi soir les pompiers de Liège. Les habitants de l'établissement ont dû être relogés.

Suite à une télévision qui a accidentellement pris feu, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment à trois étages situé au numéro six de la rue Vieille Montagne à Liège.



Il était 20h43 lundi quand les pompiers ont été contactés. Peu de temps après avoir été prévenus, ils se sont rendus sur les lieux du sinistre pour intervenir. "Cinq véhicules ont été dépêchés sur place", ont-ils déclaré lundi soir.



Après plus d'une heure d'intervention, les hommes de feu liégeois ont réussi à venir à bout des flammes. Même si aucun blessé n'est à déplorer et que les dégâts matériels sont limités et sans trop de gravité, les deux personnes qui vivent dans le bâtiment ont dû être relogées pour la nuit.