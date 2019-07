Liège: vols en augmentation dans les voitures sur le boulevard Frère-Orban

Un jeune tunisien de 23 ans en séjour illégal a été interpellé pour vol dans une voiture garée à Liège, mercredi après-midi, a indiqué le parquet.

Le jeune homme en séjour illégal, arrivé de Tunisie il y a approximativement 30 jours, a été interpellé ce mercredi après-midi à Liège. Il a été pris en flagrant délit de vol dans une voiture qui était stationnée sur le Boulevard Frère-Orban.

Il a cassé la vitre de la voiture et s'est emparé d'un sac et d'un ordinateur avant de prendre la fuite en vélo. Les faits ont été pris en photo par un témoin de la scène qui a appelé la police. Les forces de l'ordre l'ont interpellé non loin de là dans le quart d'heure qui suivait.

D'après la magistrate, les vols dans les voitures sur le boulevard sont véritablement en augmentation. L'homme fera l'objet d'une procédure accélérée.