Lierneux: la réouverture du circuit de motocross coûtera 30.000 euros

Le circuit de Lierneux est fermé depuis mercredi passé pour une durée indéterminée. Une première depuis son ouverture en 2014. En cause: plusieurs plaintes déposées par un habitant du village voisin et un permis d'exploitation du site expiré depuis fin de l'année 2019. Pour continuer à exploiter le site, le responsable doit faire une étude d'incidence pour obtenir un permis environnemental.

Le problème, c'est que ce permis coûte cher. 30 000 euros HTVA. Et les demandes de susbides pour cela trainent. Impossible de se mettre en ordre car trop cher pour l'exploitant du site. Le gérant, créateur, responsable du site (André Mathieu) a rassemblé plusieurs 10aine de personnes dimanche pour manifester son mécontentement.

Il souhaite rouvrir au plus vite. Le bourgmestre a réagi: sa décision est à contre coeur. Il estime que le site est bien placé et ne dérange pas. Mais il est obligé de faire respecter la loi et suite aux plaintes du riverain du village voisin, il n'a d'autres choix que de fermer le site.

Certains pilotes ont montré leur mécontentement, notamment sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Clément Desalle (pilote en mondial). Le circuit était occupé 3 fois par semaine. Trois jours entre 12h et 17h. Ce circuit accueillait des jeunes, mais aussi des pilotes qui venaient s'entrainer ou tester leur machine. Entre 20 et 25 par séance. Le circuit a aussi accueilli dans le passé le championnat d'Europe junior.