Lors des Francofolies de Spa, un alcoolique agresse une personne au couteau pour s'acheter de l'alcool

Un homme d'une vingtaine d'années a été interpellé vendredi soir dans les rues de Spa, sur le site des Francofolies, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Liège. L'homme a violemment menacé une personne au couteau pour lui extorquer de l'argent et s'acheter à boire.



L'individu se trouvait sous l'influence de l'alcool lorsqu'il a agressé, au couteau, une personne qui se trouvait dans les rues de Spa à l'occasion des Fancofolies. Il voulait lui extorquer de l'argent.

Un témoin de la scène a appelé la police qui a interpellé l'individu. Le jeune homme a reconnu les faits et a expliqué qu'il était accro aux médicaments et à l'alcool. Il n'avait plus d'argent pour boire, d'où son geste, a-t-il relaté.