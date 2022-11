Lucas, 16 ans, agressé par trois filles dans le carré de Liège: "Personne n'a voulu m'aider"

Témoignage interpellant d'un jeune garçon de seize ans. Lucas, originaire de Visée, explique avoir été agressé dans le carré à Liège par trois filles et un garçon. Il dit avoir crié au secours mais que personne n'est intervenu.

Mardi soir, Lucas était censé dormir chez un ami, c'est ce qu'il avait négocié avec sa maman. Il a en fait passé la nuit dans le "carré" de Liège. Vers quatre heures du matin, la soirée bascule le scénario est un peu flou. Mais il se retrouve coincé et frappé par trois jeunes filles. "Je commence à mettre mes mains pour essayer de me protéger. Un moment, je les pousse pour vite partir en courant. J'ai crié 'appelez la police !' Devant toute l'entrée du 'carré'. Il y avait du monde à ce moment-là vu qu'il y avait beaucoup de gens qui sortaient, mais personne n'a voulu m'aider", explique Lucas.

Je pense que Lucas a compris que le 'carré' était un coupe-gorge



S'en suit, une deuxième scène de coups, selon l'adolescent. Coups de poing, gifles, coups de pied, etc. Un garçon s'emmêle et aux coups s'ajoute le vol. "Moi j'étais déjà par terre vue qu'ils me mettaient des coups. Et après, ils ont pris mes affaires de force parce que je ne voulais pas les donner. Ma sacoche avec mon portefeuille, mes lunettes, mes clés, ma casquette et ma veste."

Entouré par sa maman et sa tante, Lucas souffre de nombreuses contusions. "Il faudra du temps peut-être pour se reconstruire un peu, pour refaire confiance aux gens. Je pense que Lucas a compris que le 'carré' était un coupe-gorge." Toute la famille espère que l'analyse des images des caméras de surveillance permettra de retrouver les auteurs.