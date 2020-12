Des lettres et des cartes à l'attention des résidents d'une maison de repos à Malmedy pour faire vivre la magie de Noël

Les résidents des homes reçoivent beaucoup moins de visites à cause du Covid 19. Pour y remédier et remonter le moral de ses résidents, la responsable d'une maison de repos à Malmedy a décidé de poster des photos sur Facebook avec une demande un peu particulière... "Voulez-vous m’écrire pour Noël ?"

"J'ai aperçu des photos prises au canada dans une maison de repos et je me suis dit que c'était une super idée. Je l'ai soumise à mon équipe d'animation qui a directement accroché", explique Emilie Starck, la sous directrice de la résidence Les Arcades à Malmedy.

Ni une ni deux, l'équipe décide de prendre en photo ses résidents avec une pancarte "Voulez-vous m'écrire pour Noël?" et de la poster sur le réseau social Facebook. Le succès est tel que la publication est partagée plus de 13.000 fois, à la plus grande surprise des résidents et de la direction qui ne s'attendaient pas à un tel engouement.

Marie Louise, l'une des résidentes depuis 2 ans, ne reçoit plus de visites depuis le début de la pandémie. Elle est émue face à une telle initiative: "C'est pour recevoir des cartes, des nouvelles pour Noël et le nouvel an, c'est très gentil."

Tous attendent avec impatience les premiers courriers. Pour Emilie, le succès de son appel a dépassé toutes ses espérances. Si Les Arcades reçoivent beaucoup de courriers, elles en feront profiter d'autres maisons de repos pour faire vivre la magie de Noël malgré les mesures covid.

Une lettre, une carte, un dessin feraient le bonheur de ces 66 résidents qui n'ont droit qu'à des visites limitées, et moins d'activités. L’adresse pour pouvoir envoyer votre carte de vœux : 18, avenue de la gare à Malmedy…