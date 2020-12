Malmedy: une sexagénaire escroquée par un faux Patrick Bruel

Une Malmédienne âgée d'une soixantaine d'années a été escroquée pour plus de 3.700 euros dans le cadre d'une communication utilisant le système de messagerie "WhatsApp", a-t-on appris mercredi auprès de la zone de police de Stavelot-Malmédy.



La sexagénaire pensait qu'elle parlait avec le chanteur français Patrick Bruel et a versé à l'escroc pour plus de 3.700 euros entre le mois d'août de cette année et fin du mois d'octobre.