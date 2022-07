Manuel rouvre enfin son restaurant, un an après les inondations: "On peut retrouver nos clients, notre métier, notre passion"

Les inondations de l'an dernier ont ravagé bon nombre d'habitations et commerces. Si certains attendent toujours, d'autres peuvent enfin reprendre une vie normale. C'est le cas d'un restaurant de Tilff, dans la commune d'Esneux, qui a choisi l'anniversaire de cette catastrophe pour enfin rouvrir.

Il y a un an, l'eau était montée jusqu'à deux mètres dans ce restaurant et a tout détruit. Il aura fallu une année pour tout reconstruire. Manuel, le patron du restaurant, s'est remis au travail avec émotion ce matin : "On est heureux, parce que ça fait quand même un an que l'établissement a été fermé, avec des gros travaux. On peut enfin ouvrir, retrouver nos clients, notre métier, notre passion. C'était primordial" nous dit-il.

Si cette réouverture a été possible, c'est notamment grâce à la solidarité des clients du restaurant : "Ils sont venus nous aider au départ pour tout déblayer et tout nettoyer. Ils nous ont soutenus pendant la période du Covid et pendant les inondations. Je les remercie du fond du cœur parce que franchement, sinon on ne serait peut-être pas là aujourd'hui".

Dans la salle, les clients sont venus en nombre pour enfin pouvoir déguster les plats de Manuel.