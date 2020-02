Marc envoie une carte postale avec un timbre à l'effigie… de Delphine Boël: Bpost pourrait porter plainte

Un habitant de Spa a créé un faux timbre à l'effigie de Delphine Boël. Il a testé son efficacité en envoyant une carte postale avec ce timbre… Celle-ci est arrivée à bon port.

Marc Thomée, un habitant de Spa, est parvenu à envoyer une carte postale avec un faux timbre à l'effigie… de Delphine Boël, rapporte Sudpresse. Ce libraire bien connu de la région, également passionné d'Art Postal, a profité de la récente actualité – le Roi Albert a dévoilé les résultats du test ADN qui révèlent qu'il est bien le père biologique de l'artiste de 51 ans – pour réaliser une nouvelle création.

Le courrier a été validé, à sa grande surprise: "J'ai bien reçu ma carte postale comme si de rien n'était", s'amuse-t-il dans les colonnes de Sudpresse. Delphine Van Bladel, la porte-parole de Bpost, explique au micro de RTL INFO qu'il s'agit d'une erreur humaine. "L'enveloppe est passée par la procédure traditionnelle de tri, elle est passée par la machine qui n'a pas reconnu le timbre et l'a rejeté. Elle a ensuite été dans le tri manuel et là, elle est passée entre les mailles du filet. Il faut tout de même rappeler que chaque jour, Bpost traite plus de 7 millions de lettres donc c'est vrai qu'une erreur peut arriver. On a pu remonter jusqu'à cette erreur et prendre les mesures nécessaires pour que ça n'arrive plus."

Bpost se réserve aujourd'hui le droit de porter plainte. "La réaction de Bpost est simple. On est face ici à une contrefaçon. La contrefaçon, c'est comme pour le billet de banque, le timbre a une valeur faciale et lorsque l'on refait un timbre, on risque des sanctions. Bpost étudie la situation, les équipes de juridiction sont en train de voir si une plainte peut être déposée ou pas."