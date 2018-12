Maria aura 100 ans en 2019 et a déjà commencé son réveillon du Nouvel An: "Je vis la vie au jour le jour"

Et à Ougrée en province de Liège, les pensionnaires d'une maison de retraite ont fêté le réveillon avec quelques heures d'avance avec pour mot d'ordre: "Il n'y a pas d'âge pour faire la fête". Une équipe de RTL INFO était sur place.

Quelques notes et Mariette assure son déhanché: à 105 ans et déjà quelques réveillons de Nouvel An dans les jambes, elle prend possession du réfectoire aménagé en piste de danse et n’hésite pas à pousser la chansonnette. Maria n’hésite pas à chanter avec elle: "Je vis la vie au jour le jour maintenant, parce que cette année j’aurai 100 ans. Le premier avril, le jour des fous ! C’est pour ça que je suis un peu…", plaisante-t-elle, en agitant sa main à côté de son visage.

Un peu de mousseux, du vin chaud, des marrons : de quoi donner aux pensionnaires un air de fête. "L’atmosphère comme ça de temps en temps, ça fait du bien au moral", dit une dame. Une autre, qui confie ne plus avoir de famille, ajoute: "Ici, j’ai retrouvé une famille".

A quelques heures du réveillon, on souhaite ses vœux, on échange aussi quelques cadeaux. "Tout ce qui est bonne humeur n’apporte que du bien-être. Les résidents sont bien, tout le monde est bien. Ça évite la dépression, l’isolement. C’est impératif qu’ils aient ça dans leurs journées, surtout à ce moment-ci", explique Marie-Jeanne Bruwier, responsable du service animation Intersenior.

Une quinzaine d’employés font vivre la résidence "Le Centenaire". Ce soir, c’est autour d’un repas plus intimiste qu’ils termineront 2018.