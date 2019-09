Marion, 20 ans, a quitté son kot à Liège et est introuvable depuis: l'avez-vous croisée?

A la requête du Parquet de Liège et en collaboration avec Child focus, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le mardi 17 septembre 2019 vers 14h00, Marion HAAN, une jeune fille âgée de 20 ans, a quitté son kot situé Quai Godefroid Kurth à Liège. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.

Marion est de nationalité française. Elle mesure 1m60 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux mi-longs châtain clair et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'un pantalon noir, d'une veste jaune à manches lignées et des baskets blanches de marque "Nike".

Si vous avez vu Marion HAAN ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300 ou via Child Focus au n° 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis est disponible sur www.police.be.