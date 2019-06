Mauvaise surprise ce matin à l'école de Bettincourt: une épaisse couche de boue recouvre le sol

Suite aux intempéries survenues hier en région liégeoise, l'école de Bettincourt a été inondée.

De fortes pluies ont touché la région liégeoise hier en fin de journée, et la région de Waremme n'a pas été épargnée par ces pluies diluviennes.

Conséquence : l'eau est arrivée jusque dans l’école de Bettincourt, comme vous nous l'avez signalé via le bouton orange Alertez-nous. "Suites aux orages d’hier, la nouvelle école de Bettincourt est inondée", nous a indiqué la maman de deux élèves scolarisés dans l'établissement.

C'est le rez-de-chaussée qui a été touché, et donc uniquement les classes de maternelle, celles de primaire se trouvant à l'étage. Mais le hall d'entrée et la cour étant recouverts de boue, difficile pour les enfants d'accéder à leur classe.

Finalement, il a donc été demandé aux parents qu'il reprennent leur enfant, même si un accueil a été mis en place pour ceux dont les parents travaillent.

L'école et la commune ont pris les choses en main pour que tout soit nettoyé le plus rapidement possible. "La ville de Waremme a fait appel à une société de nettoyage qui sera présente à l'école de 15 à 20 heures et demain toute la journée. Et pour l'instant, les ouvriers communaux sont en train de nettoyer la cour de récréation qui elle aussi, était sous une couche de 5 centimètres de boue", a expliqué Sabine Romainville, la directrice.

Demain, le cours pourront reprendre pour les élèves du primaire. Pour les maternelles, la directrice demande aux parents, tant que possible, d'encore garder leur enfant à la maison, sachant qu'un accueil sera évidemment organisé pour ceux qui ne peuvent pas rester à la maison.



©Facebook École de Bettincourt