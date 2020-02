Maxime Pans, le policier blessé lors d'une fusillade à Liège, a un "moral d'acier et mange bien"

La famille du policier blessé à Jupille d'une balle dans la tête le 9 septembre dernier, a annoncé mardi qu'il se portait de mieux en mieux.

La famille de Maxime Pans, le policier grièvement blessé lors d'une fusillade survenue au mois de septembre à Liège, donne une fois de plus des nouvelles sur son état de santé: "Il est très fatigué suite aux efforts en kiné et en ergo' journaliers", indique le beau-père de Maxime via les réseaux sociaux. Il poursuit: "Il a un moral d'acier, il mange bien et a repris du poids. Il s’exprime de mieux en mieux, et il en a profité pour remercier le personnel médical qui fait un travail énorme, des gens merveilleux. Il progresse, doucement mais sûrement."

La famille profite de l’occasion pour une fois de plus faire part de remerciements: "De notre côté, nous voulons encore une fois remercier ses collègues qui ont fait un travail énorme, qui l’ont sauvé et surtout son binôme, merci. Continuez à le soutenir, cela lui fait du bien. Merci à vous."

Pour rappel, Maxime Pans, agent de police liégeois, avait été grièvement atteint à la tête par un individu armé lors d'une intervention début septembre, rue de Visé. Son collègue avait alors riposté en faisant usage de son arme de service et mortellement touché l'assaillant.