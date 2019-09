Maxime Pans, le policier liégeois touché à la tête lors d'un contrôle a subi deux opérations chirurgicales

On en sait plus sur l'état de santé de l'agent de police liégeois, Maxime Pans, qui a été grièvement atteint à la tête par un individu armé lors d'une intervention lundi matin, rue de Visé. Son collègue avait alors riposté en faisant usage de son arme de service et mortellement touché l'assaillant. Après deux opérations, l'homme se trouve toujours aux soins intensifs de l'hôpital de la Citadelle où son état est jugé critique.

Maxime Pans a 33 ans. Il travaille depuis 10 ans au service intervention de la police de Liège. Il est originaire d'Alleur et a étudié d'abord au lycée d'Etat local, avant de rejoindre Saint-Barthélémy, à Liège, en option sciences-maths.

Avec sa compagne Marie, ils ont un fils de 5 ans et des petits jumeaux âgés de 2 ans. Ses collègues interrogés évoquent un homme sympathique, calme, posé, faisant preuve de psychologie en intervention.

Il est également un grand fan de football et supporter du FC Bruges. Il a joué à Loncin et même en équipe provinciale.