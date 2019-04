Meurtre de Valentin Vermeesch: le procès des cinq accusés débute mardi

La cour d'assises de Liège entamera mardi après-midi le procès d'Alexandre Hart (21 ans), de Belinda Donnay (22 ans), de Dorian Daniels (22 ans), de Loïck Masson (23 ans) et de K. (18 ans, mineur au moment des faits). Ces cinq Hutois sont accusés de l'assassinat de Valentin Vermeesch, un jeune homme de 18 ans qui souffrait d'un handicap mental. Le procès débutera par la constitution du jury.

Valentin Vermeesch, un Hutois âgé de 18 ans souffrant de handicap mental, avait été tué la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Wanze. Il avait subi une très longue scène de violences et de tortures avant d'être précipité dans la Meuse, où il s'était noyé. Son cadavre avait été retrouvé le 14 avril 2017 alors qu'il avait les mains menottées dans le dos et qu'un essuie de vaisselle était noué autour de son cou.L'enquête avait révélé que Valentin Vermeesch avait été agressé par plusieurs de ses connaissances dans le milieu des jeunes hutois. La soirée précédent les faits, il avait été invité dans un appartement du quartier de Statte (Huy), où il avait subi des gages et des moqueries. Mais la scène avait dégénéré et, dans une dynamique de groupe qui avait permis à ses membres de se sentir puissants, les cinq accusés lui avaient porté des coups et fait subir des scènes de tortures.Le dossier évoque des scènes de sévices sexuels, des traitements inhumains et dégradants et des faits de coups puissants portés par les cinq accusés. Valentin Vermeesch avait été menotté dans le dos pour que ses agresseurs puissent plus facilement lui porter des coups.





Le calvaire subi par le jeune homme filmé par ses agresseurs

A l'issue de la scène de violences qui a duré plusieurs heures, les accusés avaient fait croire à Valentin Vermeesch qu'il avait la possibilité de s'échapper. Mais ils l'avaient rattrapé avant de l'attacher à une barrière et de lui imposer de nouvelles violences. Finalement, la décision avait été prise par les accusés de le jeter vivant à l'eau afin de se débarrasser de lui et d'éviter qu'il les dénonce.

Le calvaire subi par le jeune homme avait été filmé par ses agresseurs. Les images avaient été retrouvées dans la tablette numérique du plus jeune d'entre eux, âgé de 16 ans.





4 accusés étaient majeurs

Quatre accusés étaient majeurs au moment des faits. Un cinquième était mineur d'âge mais la justice des mineurs a prononcé un dessaisissement pour le renvoyer devant la cour d'assises de Liège. L'avocat général Pascale Schils soutiendra des accusations d'assassinat, de tortures, de traitements inhumains, de viol, d'attentat à la pudeur, de séquestration et de menaces de mort sur une personne vulnérable contre les cinq accusés.

Alexandre Hart sera défendu par Me Molders-Pierre. Belinda Donnay aura pour conseils Me Van Laenen et Me Franchimont. Me Solfrini et Me Rodeyns assureront la défense de Dorian Daniels. Loïck Masson sera défendu par Me Mallants et Jaminon. Le jeune K. (mineur au moment des faits) sera défendu par Me Mercier et Me Van de Wijngaert. Les intérêts des parties civiles seront défendus par Me Wilmotte.

Le procès présidé par Catherine Urbain devrait durer au moins cinq semaines. 177 témoins seront entendus au cours des débats. La première audience sera consacrée mardi à la constitution du jury. Les débats au fond débuteront le lundi 6 mai à 09h00 par la lecture de l'acte d'accusation.