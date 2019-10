Meurtre d'un chauffeur de camion sur la E42 à hauteur de Couthuin: la police recherche des témoins

Le mercredi 23 octobre 2019, vers 09h10, un camion DAF rouge, tractant une remorque avec une citerne de la société HOYER, immatriculé aux Pays-Bas, a brutalement donné un coup de frein alors qu’il circulait sur l’autoroute E42 venant de Liège en direction de Namur. Un comportement routier inadéquat d’un véhicule serait à l’origine de cette manoeuvre.

Quelques minutes plus tard, le chauffeur routier qui conduisait le semi-remorque est retrouvé mort à quelques mètres devant son camion sur une aire de parking à hauteur de COUTHUIN.

Le camion était arrêté à cheval sur la bande de circulation et sur la bande de stationnement à l’extrême droite de l’aire de parking.

Les éléments d’enquête laissent penser que le chauffeur a été percuté par un véhicule qui a pris la fuite. Les enquêteurs lancent un appel à toute personne étant passée sur l’autoroute E42 à hauteur ou sur le parking en cause, le 23 octobre 2019 entre 9h10 et 9h40 et qui aurait remarqué une situation particulière. Plus spécifiquement l’appel est lancé aux automobilistes qui disposent d’une caméra embarquée afin d’obtenir leur images.