Michaël et sa famille ont été sauvés grâce à deux passants à Spa: "Sans eux, le bâtiment prenait totalement feu"

Un pâtissier et sa famille ont été sauvés la nuit dernière, à Spa. A 4h du matin, un incendie s'est déclaré au niveau de la devanture de l'établissement. Or, Michael, sa femme et son jeune bébé vivent au premier étage du même immeuble.

Des passants, par chance, ont remarqué les flammes et sont intervenus. "Deux personnes se sont arrêtées et ont pris l'extincteur de leur voiture pour tenter d'éteindre les flammes, ils ont également appelé les pompiers. Sans eux, ça aurait pu être pire, je pense que le bâtiment prenait totalement feu", a déclaré Michaël dans le RTL info 13h.

A l'origine des flammes, un bac à fleurs en bois disposés devant la vitrine. La piste d'un acte criminel n'est pas écartée. "A ma connaissance, je ne pense pas avoir d'ennemi, ni sur Spa, ni ailleurs. Un pompier a dit que ça pouvait être une cigarette, un policier dit que ça ne serait pas du tout le cas, et qu'il y avait un produit inflammable comme de l'essence".

La pâtisserie est fermée ce mardi, mais la boutique semble intacte, à part la vitrine en partie brisée. Dans les prochains jours, Michaël espère rouvrir ses portes à la clientèle de Spa.