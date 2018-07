Modave: un homme décède dans un accident de la route

Un accident s'est produit vendredi soir à hauteur de Modave, a indiqué en soirée le parquet de Liège. Un homme est décédé des suites de ses blessures.



Il était près de 20h00 vendredi quand un automobiliste qui circulait sur la N633, à hauteur de Modave, a perdu la vie. D'après les propos d'un témoin, il aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait fini sa course en heurtant violemment un poteau. Rapidement prévenus, les services de secours se sont rendus sur place. Le parquet de Liège a également été avisé des faits et a dépêché un expert sur les lieux de l'accident.