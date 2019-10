Moins d'un an après la fin des travaux à Grâce-Hollogne, un tronçon de l'autoroute E42 doit DÉJÀ être rénové

Si vous empruntez l'E42 régulièrement, vous savez sûrement qu'une partie de la route a été refaite à hauteur de Grâce-Hollogne. Ce tronçon a été refait il y a un peu moins d'un an et il faut déjà envisager de le refaire. En effet, lorsqu'on regarde d'un peu plus près, la route est déjà irrégulière. "Nous avons pourtant utilisé les matériaux les plus performants. Nous avons également réalisé des analyses qui ne laissaient pas présager une telle situation", désespère Héloïse Winandy, la porte-parole de la Sofico.

C'est la bande de droite en direction de Liège qui est la plus concernée. En effet, le passage des camions sur cette bande a empiré la situation. Des carottages vont être effectués afin de déterminer ce qu'il faut arracher et recommencer. "C'est un chantier qui est toujours sous garantie. La garantie est de 5 ans, c'est donc l'entrepreneur qui devra prendre les frais de stabilisation à sa charge", rassure la porte-parole de la Sofico. Les travaux devraient commencer après la rénovation de l'échangeur de Loncin.