Momalle: la salle des fêtes menace de s'effondrer

A Momalle, dans la commune de Remicourt, en province de Liège, une des salles de la place du village a été fermée sur arrêté du bourgmestre pour risque d'effondrement.

Lors des travaux de rénovation, qui sont actuellement effectués, les ouvriers ont constaté que l'eau avait grandement abîmé les fondations du bâtiment, ce qui risque d'entraîner une fermeture de la salle pour plusieurs mois. On a en tout cas évité le pire, explique Thierry Missaire, bourgmestre de Remicourt: "Cette découverte, c'est dans le cadre des travaux de réfection de la salle des fêtes qui se situe à Momalle, à savoir que nous faisons des réfections en profondeur de la salle, au niveau des plafonds et des peintures. Il y avait aussi une infiltration au niveau de la toiture. L'entrepreneur s'est rendu compte qu'il était nécessaire de placer une décharge supplémentaire. A son grand étonnement, quand il a ouvert la chambre de visite, elle était inexistante et le sol était complètement raviné."