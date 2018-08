Policier abattu à Spa: les premières images d'Yvo Theunissen, le principal suspect

Ce matin Yvo Theunissen, le principal suspect dans le meurtre d'un policier à Spa, était présenté devant la chambre du conseil afin de déterminer s'il reste ou pas en détention. La décision de la chambre est attendue dans le courant de la journée.

Le principal suspect dans le meurtre d'un policier à Spa est passé devant la Chambre du conseil ce matin. Il a maintenu sa version des faits et a évoqué un trou noir au moment des événements. La chambre doit décider du maintien de sa détention ou pas. La décision est attendue dans le courant de la journée. Les caméras du RTL info étaient sur place et ont pu capter les premières images du suspect Yvo Theunissen.

Par ailleurs, le frère et l'ami du principal suspect du meurtre d'Amaury Delrez, le policier abattu à Spa dans la nuit de samedi à dimanche, restent en détention, a annoncé jeudi le procureur d'Amsterdam. La Belgique a demandé aux Pays-Bas de lui livrer les deux individus dans le cadre de l'enquête. Les deux hommes ont été arrêtés cette semaine aux Pays-Bas. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la fusillade au cours de laquelle un inspecteur de police a perdu la vie le week-end dernier à Spa. Le principal suspect, Yvo T., un Néerlandais résidant au Limbourg (néerlandais), a été arrêté dimanche matin. Il se trouvait avec son frère et un ami samedi soir à bord d'un taxi dans lequel ils avaient pris place après s'être vu refuser l'accès à un café, près duquel il avait exhibé une arme. Un peu plus tard, il aurait tué un policier à l'aide de cette arme.

Le procureur a précisé que les deux suspects sont placés en "détention pour remise". Le ministère public néerlandais dispose dorénavant de nonante jours pour décider de livrer ou non les deux individus à la Belgique.