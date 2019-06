Mouvement de grogne à la prison de Huy: "L'arrivée d’un détenu violent provoque cet arrêt de travail"

La prison de Huy tournait au ralenti ce lundi. Il n’y pas aucune visite depuis ce samedi. Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement de grogne du personnel ? Il y a plusieurs raisons pour expliquer cet arrêt de travail.

"D’abord, la surpopulation, ce n’est pas nouveau. Mais c’est particulièrement critique dans la province de Liège à cause de la rougeole, qui sévit à Lantin. Plus aucun détenu n’y est envoyé, ce qui surcharge les autres prisons. Ici à Huy, le nombre théorique de détenus est de 65 maximum, et il y en a aujourd’hui 90. Dans ce contexte tendu, ce qui a enclenché ce mouvement de grève des gardiens, c’est l’arrivée programmée demain d’un détenu violent", explique notre journaliste Vincent Jamoulle.

C’est pour cette raison qu’une assemblée générale du personnel s'est tenue à 14h ce dimanche.

"Ce détenu a déjà posé problème dans pas mal de prisons, dont ici à Huy l’année dernière. Il avait provoqué une non-réintégration du préau. Et nous avons ici un gardien, qui a été blessé grièvement par ce détenu quand il travaillait à Lantin. Il est toujours choqué par cela", a confié à notre micro Alain Guebs, le chef surveillant principal de la prison de Huy. "De plus, ce détenu a menacé de mort un agent pénitentiaire l’année dernière ici à Huy. L’affaire est toujours en cours et malheureusement, on décide encore de le ramener à Huy", a-t-il conclu.



Finalement après une réunion du personnel, la grève a été levée. Les agents ont repris le travail ce lundi en début d'après-midi.