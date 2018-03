N'essayez pas de faire vos courses dans un hypermarché Carrefour ce vendredi en région liégeoise

Une grosse partie des enseignes du groupe vont garder leurs volets fermés ce vendredi et ce samedi. Une conséquence des licenciements annoncés fin janvier. Le mouvement part du Carrefour de Belle-Ile (Angleur), qui doit fermer définitivement ses portes au terme de la procédure Renault.

Les travailleurs réclament des réponses à leurs questions. "On aimerait passer à la négociation. Je suis délégué sur Belle-Ile et croyez moi que le personnel est très tracassé de ce qui va leur arriver. On aimerait passer à une vitesse supérieur et qu’on commence à donner des réponses aux travailleurs. Voilà deux mois (depuis le 25 janvier) que nous sommes dans la procédure Renault et nous avons à peine eu une réunion de trois heures avec la haute direction", explique Claude Fagnoul, délégué Setca, au micro de notre journaliste Guillaume Fraikin.

Un des problèmes que rencontrent les supermarchés, c'est la saturation du marché belge. Le nombre de clients n'augmentent pas. Si les magasins discount gagnent des parts de marché, c'est au détriment d'autres magasins