De la neige attendue partout sur le pays: voici où elle va tenir

Les flocons, tels un or blanc, sont tombés sur les hauteurs de la Belgique ces dernières 24 heures. Un épais manteau blanc a été mesuré au signal de Botrange, 25 centimètres sur le point culminant de la Belgique.

Ce jeudi, le ciel sera généralement couvert avec des précipitations répandues.

Sur l'ouest et le centre, celles-ci seront sous forme de neige fondante et même parfois neige qui pouvait blanchir le sol et même donner lieu à une petite accumulation dans certaines régions.

Sur les hauteurs de l'Ardenne, il s'agira généralement de neige qui contribuera alors à augmenter l'épaisseur de la couche déjà présente. Sur les régions voisines de la frontière française, plus proches du noyau dépressionnaire, la neige fondante pourrait temporairement se transformer en pluie.

Les maxima se situeront autour de 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne, entre 1 et 4 degrés sur la plupart des autres régions mais pourraient atteindre des valeurs autour de 5 ou 6 degrés en certains endroits à proximité de la frontière française ainsi qu'au littoral. Le vent sera d'abord généralement modéré de secteur sud à sud-est.

L'après-midi, il reviendra graduellement au secteur nord-ouest; il deviendra alors fort à la côte et modéré dans l'intérieur du pays. L'IRM lance une alerte orange aux conditions glissantes dans l'est du pays.

Déjà 25 centimètres dans les Fagnes

Jusqu’à 25 centimètres de neige ont été comptabilisés dans les Fagnes. La neige est tombée ce mercredi et durant la nuit et devrait encore tomber aujourd'hui.

A Liège et dans le centre-ville, la neige n'a pas tenu mais plus au sud, un épais manteau blanc est toujours visible. De Sprimont à Verviers, jusque Spa, on enregistre entre 10 à 25 centimètres par endroits. Pour l'instant, la majorité des routes sont dégagées. A 6h30, nous n'avons constaté aucun embarras de circulation.

De nombreuses pistes seront ouvertes aujourd'hui. Ce sera le cas des pistes de ski alpin d'Ovifat et du Thier des Rexhons près de Spa. Elles seront ouvertes à partir de 9h30. Les adeptes de ski de fond seront aussi servis.

Les pistes du signal de Botrange et du Mont Spinette notamment seront aussi accessibles. La neige va continuer de s'accumuler en cours de journée dans les cantons de l'est.

Photos de notre journaliste Justine Pons prises ce jeudi à Jalhay et Botrange