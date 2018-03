Nino profite de la neige pour rider en pleine rue à Montegnée (vidéo)

La neige s’est abondamment invitée sur notre pays ce vendredi. Elle a créé le chaos sur les routes, où plus de 500 kilomètres de bouchons ont été enregistrés, et à Brussels Airport où 130 vols ont été annulés.



Si le manteau blanc qui a recouvert rues et trottoirs n’a pas plu à tout le monde, certains en ont profité pour s’adonner à des sports de glisse en pleine rue. C’est le cas de Nino qui n’a pas hésité à chevaucher son snowboard pour s’offrir quelques secondes de glisse dans sa rue à Montegnée en province de Liège. "Ce soir, j'ai ridé dans ma rue, rue Marie Popelin à 4420 Montegnée. La neige était parfaite pour une descente agréable", nous a-t-il écrit en envoyant sa vidéo via le bouton orange Alertez-nous.