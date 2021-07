L'heure est au déblayage après les terribles intempéries des derniers jours. Pepinster, en province de Liège, est l'une des communes les plus durement touchées. Malgré la fatigue, les habitants, parfois aidée par des bénévoles, commencent ce difficile travail de nettoyage. Certains ont vu leur habitation engloutis par les flots. Il faudra des jours, voire des semaines pour retrouver un semblant de normalité.

"Des habitants peuvent seulement constater maintenant l'ampleur des dégâts. L'un d'entre eux m'a dit c'est comme si une bombe avait explosé. Des centaines de personnes sont venues donner un coup de main pour tout évacuer. Les secours sont toujours là. Une équipe est chargée de vérifier la stabilité des bâtiments car il existe des risques de nouveaux effondrements. Il faut vérifier la stabilité de centaines de maisons m'a dit le bourgmestre", indique notre journaliste sur place.

Et d'ajouter: "Des habitants perdent leur sang froid. Ils réclament de l'aide qui n'arrive pas suffisamment vite selon eux. Ils ont faim, ils ont soif. Certains ont besoin de médicaments d'urgence. Nous avons aussi assisté à des sauvetages d'animaux pris au piège depuis mercredi. Malheureusement, on ne les retrouve pas tous. Les pompiers viennent de rentrer dans des rues qui étaient inaccessibles jusqu'à aujourd'hui. Ils cherchent encore d'éventuelles nouvelles victimes. Le travail ici est gigantesque et ne fait que commencer."

Pour l'instant, le bilan provisoire est de 9 victimes, mais des corps doivent encore être reconnus.