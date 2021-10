Noyade au parc aquatique Plopsaqua à Hannut: la victime est décédée

La personne victime d'une noyade il y a une dizaine de jours dans le parc aquatique de Plopsaqua Hannut-Landen est décédée, a signalé le procureur de division du parquet de Liège, Damien Leboutte, mardi. Nous vous en parlions sur RTL INFO la semaine dernière. La victime s'appelait Paul et était père de famille.



C'est au moment d'arriver dans le bassin de réception de la rivière sauvage du Plopsaqua Hannut-Landen qu'un homme en difficulté s'est noyé. Sur les caméras de surveillance, les enquêteurs ont pu remarquer que l'homme faisait des signes de la main, mais personne ne l'a vu. Il a alors disparu sous l'eau. La victime a été secourue quelques minutes plus tard. La femme de la victime a déposé plainte. Un procès verbal a été dressé contre l'établissement et ses maîtres-nageurs pour non assistance à personne en danger. Le parquet ajoute qu'un médecin légiste a été mandaté pour réaliser des analyses et déterminer les causes précises du décès.

Le site est ouvert depuis le mois de juin et c’est la deuxième fois qu’un incident se produit sur les lieux. Pourtant, il est régulièrement contrôlé par des certificateurs indépendants. Les 5 à 6 maîtres-nageurs présents en permanence sont tous détenteurs d’un brevet supérieur de sauvetage aquatique et s’entraînent régulièrement.