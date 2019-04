Opération contre le trafic de drogues à Verviers: 4 personnes privées de liberté

Une quinzaine de perquisitions, qui ont donné lieu à six interpellations, ont été menées jeudi à Verviers. Plusieurs dizaines de policiers ont été mobilisés dans le cadre d'une enquête dans un dossier de stupéfiants, a indiqué vendredi Gilles de Villers Grand Champs, le procureur de division.



Quatre des six personnes privées de liberté jeudi sont déférées ce vendredi devant le juge d'instruction. A ce stade de l'enquête, menée en collaboration par la police locale et la police judiciaire fédérale, il leur est reproché des faits de trafic de stupéfiants, de blanchiment d'argent et la participation à une organisation criminelle.



Si aucun produit stupéfiant n'a été découvert lors des différentes perquisitions, les autorités espèrent que cette opération aura permis de tarir provisoirement les sources d'approvisionnement en produits stupéfiants sur la région verviétoise. "Il s'agit là d'une réaction ferme par rapport aux consommateurs mais aussi à l'égard de ceux qui en profitent pour s'enrichir et investir dans des biens pour, par ailleurs continuer d'inonder la région vervietoise de ces produits", a ajouté Eric Snoeck, directeur judiciaire à la PJF. Il précise que la volonté était de toucher le niveau au-dessus des dealer.



Les autorités ont précisé que c'est dans le cadre de cette enquête qu'un individu a été intercepté jeudi à la clinique Sainte-Elisabeth d'Heusy, alors qu'il accompagnait une personne blessée au bras. Les quatre personnes privées de liberté sont domiciliées à Verviers et sont toutes connues des services de police.