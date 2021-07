Orages annoncés ce week-end: le gouverneur lance un avertissement aux habitants de la vallée de la Vesdre

Le gouverneur de la province de Liège et les communes du bassin de la Vesdre demandent aux personnes vivant dans cette région d'adopter une attitude prudente face aux intempéries annoncées de ce samedi de 11h00 à dimanche 13h00. "Toute personne ayant la possibilité de résider en dehors de la zone sinistrée durant cette période est invitée à le faire", souligne ainsi vendredi le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, dans un communiqué.

Pour les personnes qui doivent rester chez elle, il est également conseillé de rester à l'écoute des médias et de gagner l'étage si la situation se dégrade. "Il est conseillé de, notamment, monter tous les objets de valeur à l'étage. Il importe de mettre en sécurité (sur les hauteurs) les véhicules stationnés sur la voirie. En tout état de cause, la présence en voirie ou dans les espaces publics est fortement déconseillée", ajoutent le gouverneur et les communes de Baelen, Chaudfontaine, Dison, Eupen, Fléron, Jalhay, Limbourg, Olne, Pepinster, Spa, Theux, Trooz, Verviers et Welkenraedt.