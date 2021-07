Orages ce week-end: les habitants de Verviers peuvent se réfugier dans un hall sportif

La Ville de Verviers met à disposition de ses citoyens le hall sportif de Maison Bois, a-t-elle indiqué samedi. Cette annonce fait suite au communiqué de presse du Gouverneur de la Province de Liège et des bourgmestres des communes du bassin de la Vesdre incitant les personnes vivant dans les régions touchées par les précédentes inondations d'adopter une attitude prudente face aux intempéries annoncées pour samedi et dimanche.



Cette mesure est destinée à rassurer la population verviétoise fort impactée par les crues de la semaine dernière. Des navettes de bus doivent permettre aux personnes qui le désirent d'être acheminées vers le hall omnisports. Quatre points de chargement sont prévus : Place Sommeleville, Carrefour Concorde-Harmonie, Carrefour Boulevard de Gérardchamps - rue Fernand Houget et au Carrefour rue de Pepinster - en mi-Ville. Ce samedi, des hydrocureuses parcouraient par ailleurs les rues de la ville pour déboucher les avaloirs afin de parer à toute nouvelle invasion des eaux. Dans son communiqué de presse, le Gouverneur déconseillait de rester sur la voirie ou dans les espaces publics ce week-end. "Toute personne ayant la possibilité de résider en dehors de la zone sinistrée durant cette période est invitée à le faire", expliquait-il "Il est conseillé de, notamment, monter tous les objets de valeur à l'étage. Il importe de mettre en sécurité (sur les hauteurs) les véhicules stationnés sur la voirie", ont ajouté le Gouverneur et les communes de Baelen, Chaudfontaine, Dison, Eupen, Fléron, Jalhay, Limbourg, Olne, Pepinster, Spa, Theux, Trooz, Verviers et Welkenraedt.