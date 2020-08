Orages et pluies diluviennes en région liégoise: "On a eu comme une vague de boue et de paille"

A la suite des orages qui se sont abattus sur la Hesbaye mercredi, les secours sont intervenus dans plusieurs communes de l'arrondissement de Huy-Waremme, notamment Remicourt, Faimes, Donceel ou encore Verlaine.

Il y avait de la chaleur, mercredi, mais aussi des orages, et des pluies parfois diluviennes. Toutes les régions de Belgique n’ont pas été touchée, certaines n’ayant pas la moindre goutte d’eau pour se rafraîchir.

En revanche, la soirée a été éprouvante en région liégeoise. Les orages ont provoqué des inondations et des coulées de boue dans plusieurs communes.

La Hesbaye a été particulièrement touchée, les secours sont intervenus dans l'arrondissement de Huy-Waremme, notamment à Remicourt, Faimes, Donceel ou encore Verlaine. Les pompiers ont indiqué être submergés par les appels, principalement pour des inondations et des arbres à évacuer de la chaussée. Les interventions se sont multipliées dès le début de la soirée. Les orages intenses ont créé des situations chaotiques, notamment à Donceel. Voici des photos partagées publiquement sur Facebook par le bourgmestre Philippe Mordant :









Le bourgmestre de Donceel: "Jamais vu ça en 10 ans"

"Je n'ai jamais vu ça en 10 ans. Il y a eu beaucoup d'eau sur très peu de temps et des coulées de boue ont traversé une bonne partie de la commune. Des trottoirs sont arrachés", a déploré Philippe Mordant, bourgmestre de Donceel. "Il y a eu un orage très violent sur Remicourt et Donceel. Le vallon versant qui est partiellement sur la commune de Donceel est en cause: vu la sécheresse des terres, toute l’eau a ruisselé. Une cinquantaine de riverains sont impactés", nous a-t-il précisé. Il félicite les services de secours et communaux, "3 ou 4 heures après l’orage, les stigmates ont pratiquement disparu".

Nous avons rencontré Luc, un habitant de Remicourt. "C’est arrivé vers 18h. Les avaloires prenaient très bien, mais d’un coup, on a eu comme une vague de boue et de paille, qui venait des champs situés au-dessus. Et là, c’était terminé, la maison était inondée. C’est déjà arrivé en 2008, où j’avais eu 20 cm dans la maison. Ici je suis à plus ou moins 5 cm. Les amis sont venus nous aider à nettoyer, et on a une pompe pour vider les vides ventilés".

Les pompiers ont travaillé une bonne partie de la nuit et le nettoyage continuera ce jeudi.







La foudre provoque deux incendies

La foudre a aussi provoqué deux incendies : l'un à Lasne dans le Brabant wallon, l'autre à Maasmechelen dans le Limbourg. Elle a touché deux maisons, entièrement détruites. Par chance, personne n'a été blessé.

À Lasne, la famille a pu sortir à temps. La foudre est entrée par l'évier de la cuisine, pendant qu'elle faisait la vaisselle. À Maasmechelen, les habitants n'étaient pas là.

Pas d'incendie en revanche à Hélécine, où une troisième maison a aussi été touchée.

A Bruxelles, quelques interventions

Mercredi soir, les pompiers de Bruxelles sont intervenus à 15 reprises pour des chaussées inondées suite à des avaloirs bouchés, selon le porte-parole de la zone. Deux arbres sont tombés ont été enlevés de la voie publique et il y a eu 11 interventions pour des objets divers (morceau de façade, cheminée, vitres,...) qui représentaient un danger.

Autres images impressionnantes, à Awans :