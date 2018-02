Oupeye: un couple utilisait une canne pour corriger ses trois enfants

Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège des peines de 6 mois et un an de prison contre un couple d'habitants de Hermée (Oupeye), poursuivis pour avoir commis des faits de coups et blessures à l'égard de trois de ses enfants. Le père, parfois imité par la mère, utilisait régulièrement une canne pour corriger ses plus jeunes enfants.

Les faits avaient été révélés par la mère des enfants à une policière de quartier en mai 2015. La prévenue s'était adressée à la policière car elle estimait que son mari exagérait dans les punitions portées à l'égard de leurs trois plus jeunes enfants.

L'enquête avait révélé que sur les six enfants du couple, les trois plus âgés avaient déjà quitté le domicile. Les trois plus jeunes, âgés de 8, 11 et 14 ans subissaient des corrections parentales démesurées. Deux jeunes filles avaient été placées à la suite de ces faits également dénoncés en mars 2016 par des membres du personnel enseignant.



Des gifles, des coups de poing, des coups de latte et des coups de canne

Selon les jeunes victimes, leur père leur portait régulièrement des gifles, des coups de poing, des coups de latte et des coups de canne. Effrayées par le comportement de leur père, les fillettes faisaient pipi au lit et leur père refusait de changer les draps. Leur matelas baignait dans l'urine. L'enquête avait révélé que la mère des enfants se laissait elle aussi aller à de la violence à l'égard de ses enfants. Mais elle a minimisé les faits, évoquant seulement quelques gifles. Le père a pour sa part soutenu que son fils, amateur de catch, avait causé les blessures sur ses deux sœurs. Il n'a reconnu que des corrections parentales légères.

Le parquet a requis une peine de 6 mois de prison contre la mère et une peine d'un an de prison contre le père. Les prévenus ont sollicité une peine assortie de mesures probatoires. Le jugement sera prononcé le 16 février.