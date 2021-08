Pagaille pour se stationner à Spa-Francorchamps: "Fuyez, c'est le chaos!"

Le Grand Prix de Belgique se déroule ce week-end. Un circuit et des alentours très arrosés samedi. Toute cette pluie complique le stationnement. Les champs sont gorgés d'eau au point qu'il a fallu trouver d'autres parkings pour les visiteurs en voiture.

Pagaille pour rejoindre le circuit de Spa-Francorchamps. C'est le Grand Prix de Formule 1 de Belgique ce weekend et 75.000 spectateurs sont attendus chaque jour.

Samedi, la pluie a rendu l'accès aux parkings très compliqué. Certains visiteurs ont même dû faire demi-tour. L'une d'elle nous a contactés sur le bouton orange Alertez-nous et elle est bien remontée. Quatre heures en avance pour être recalée devant le parking. "Fuyez, c'est le chaos, toutes les voitures s'embourbent". Impossible de passer, cette spectatrice est rentrée chez elle bredouille. Son ticket à plus de 200€ dans les mains. "On nous a dit que c'était le chaos total et que toutes les voitures étaient embourbées. Les voitures patinent, parfois elles se cognent les unes aux autres. Il y avait de tracteurs pour essayer d'enlever les voitures. Les prairies étaient vraiment impraticables. Je trouve cela complètement fou. Même pas un mot d'excuse !"

Un conseil: venez très tôt

Ce matin, nos collègues de Bel RTL ont discuté avec l'un des responsables du parking. Il n'a pas beaucoup dormi, et est d'ailleurs encore sur place. "Les terrains utilisés - normalement des prairies - sont devenus impraticables à cause de la pluie et de la fréquentation des véhicules. Les champs ne sont plus qu'un amas de boue." Cela fait 25 ans qu'il organise les parkings et buvettes avec son association et il dit n'avoir jamais vu ça.

La police fédérale met donc en place des alternatives pour aujourd'hui, jour du Grand Prix. Huit mille places de parkings supplémentaires et surtout un message : venez très tôt! C'est aussi le message du président du circuit, Melchior Wathelet, contacté ce matin. Il précise que ca concerne les parkings jaune, vert et rouge. Ils sont délocalisés.

Quinze navettes sont mises en place pour amener les visiteurs au circuit.

Toutes les infos sont disponibles sur le site du Grand Prix. Pour l'instant, aucune solution de remboursement n'est envisagée.

Images - @Alertez-nous