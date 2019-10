Panne de courant à Liège, notamment à l'hôpital La Citadelle: une cabine haute tension en cause

"Plus d’électricité au CHR Liège La Citadelle, on comprend mieux pourquoi plus personne ne sait se passer d’électricité de nos jours !!! La pagaille!", s'exclamait ce matin John via notre bouton orange Alertez-nous.



Ils sont nombreux comme lui à témoigner d'une panne de courant à Liège. "Grosse panne de courant à Liège depuis 10h35" signalait notamment Philippe. À 11h05, nous n'avions pas encore pu joindre l'opérateur d'électricité Resa.

Nathalie Evrard, porte-parole de l'Hôpital de la Citadelle, nous informe que la panne serait localisée dans une cabine à haute tension à Bressoux. "Une partie des services, comme la radiologie, ont déjà basculé sur le groupe électrogène. Les services de secours du réseau électrique nous ont annoncé que la panne était momentanée, donc aucun transfert de patients n'est prévu."

Une équipe a rapidement tenté de rétablir le réseau électrique dans la ville. À 11h20, la Citadelle a pu à nouveau être alimentée en électricité.



Selon Laetitia Naklicki, porte-parole de Resa, opérateur des réseaux de distribution de gaz et d'électricité, la panne est due à une "surcharge dans l'un transformateurs d'Elia", qui fournit de l'énergie à Resa. "Ils ont mis en place un transformateur en attendant que les réparations soient effectuées."

La panne concerne toute la zone entre Herstal et Bressoux. Ce midi, l'électricité devrait être rétablie pour tout le monde.