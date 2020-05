Panne informatique à l'université de Liège: des étudiants ne peuvent pas passer leur premier examen à distance

"Le site sur lequel les étudiants de l’université de liège devaient passer leur examen est inaccessible ce lundi matin à 9h, premier jour de la session à l’ULiège", nous a signalé une personne ce matin via notre bouton orange Alertez-nous. "Malheureusement le site de l’université de Liège (ecampus) a planté à 9h... Voilà 45 min que nous attendons sans vraiment avoir de nouvelles, les étudiants sont en stress", témoignait un étudiant. "La plateforme sur laquelle les étudiants doivent réaliser leurs examens est déjà inaccessible dans la matinée. Le numéro d’urgence, lui aussi est saturé. La session commence en beauté...", observait encore une autre étudiante, toujours via notre bouton orange Alertez-nous. "Aujourd’hui, premier examen en ligne, le site de l’université de Liège crashe. Est-ce normal ? Je ne le pense pas ! Cela fait une heure que le site ne fonctionne pas et que nous sommes dans l’incapacité de faire nos examens !", pestait encore un autre student.

Le service communication de l'ULg a confirmé un problème informatique sans pouvoir donner plus de détails à l'heure où nous l'avons joint vers 9h45. "Beaucoup d’autres facultés avaient aussi examen et le serveur n’a pas supporté!", supposait l'étudiant qui nous a contactés.

