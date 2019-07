Pas de répit pour nos militaires pendant la canicule: "20 km par jour avec un équipement de 30 kg"

La caserne militaire de Spa organise des exercices de patrouille et d'intervention toute la semaine. Une semaine très chargée car peu importe la météo, qu'il fasse jusqu'à 35°C, les militaires devront porter leur uniforme qui est identique hiver comme été. Pas question de porter un short et un t-shirt. C'est gilet pare-balles, arme à feu, munitions : un équipement complet de près de 30 kg à porter sur les épaules.



Durant toute cette semaine, une grande partie des exercices dans la région se fera au petit matin pour éviter justement les fortes chaleurs. Ils sont une centaine, deux pelotons. Ils marcheront jusqu'à 20 km par jour sous un soleil de plomb car cela fait partie de leur entraînement. Ils prendront beaucoup d'eau avec eux : jusqu'à 5 litres dans leur sac à dos. Et puis dans les véhicules, pas d'air conditionné et un moteur juste sous la cabine, qui pourra monter à près de 50°C.