En toute légalité, Paul-Henry chasse les oiseaux sur les hauteurs de Liège: "Je reçois beaucoup d’injures et d’insultes"

Un chasseur rôde, en ce moment, à proximité du centre-ville de Cointe, sur les hauteurs de Liège. Cela dit, pas de panique. Avec l'accord de la division "Nature et Foret", il a reçu l'autorisation d'abattre plusieurs types d'oiseaux, qui causent de nombreux dégâts dans les cultures. C'est une info SudPresse, développée dans notre RTLinfo 13 heures.

Des corneilles plein le ciel. Dans les arbres mais surtout dans les champs. Eric Mewissen cultive à Cointe (province de Liège) 4 hectares. On devrait plutôt écrire, "essaie" de cultiver. Il a placé sur son champ un vaste tissu blanc afin de protéger les jeunes pousses. "Ils vont chercher la graine qui est en–dessous. Ce sont les corneilles pas les ramiers", informe-t-il. Sur certaines parcelles, c’est encore pire. "Il y avait un ici une terre de choux", indique Eric Mewissen en pointant du doigt une partie de ses terres, "Cette terre était protégée. Elle devait passer l’hiver. Elle avait été plantée avant l’hiver. Elle devait être coupée maintenant. On a pu la jeter. On a rien coupé."

Le chasseur pointé du doigt sur les réseaux sociaux

Pour chasser les oiseaux, Eric a tout essayé. Même des haut-parleurs diffusant des bruits de prédateurs ou de voitures. Sans succès. La solution s’appelle Paul-Henry. Chauffagiste en semaine, chasseur le dimanche. Une fois par semaine, il vient avec son fusil et une autorisation de la Région wallonne d’abattre des oiseaux. Il détaille le nombre autorisé: "200 corneilles pour ici, 50 pigeons ramiers et 20 pies bavardes par an." Le champ est juste à côté de la ville de Liège. Les tirs ne passent pas inaperçu. "Je reçois beaucoup d’injures, d’insultes sur les réseaux sociaux. Les politiques s’en mêlent aussi." Eric Mewissen enchaîne: "Ici, le gros problème, c’est le voisinage. Beaucoup de personnes nourrissent les oiseaux. Du coup, tous les oiseaux des environs viennent ici."

Chaque année, la Région wallonne délivre aux chasseurs plus de 1600 autorisations de destruction de pies et de corneilles. Autorisation indispensable pour pouvoir les tirer. A cointe, la présence de rapace aurait pu régler le problème. Mais les Corneilles unissent leurs forces et à trois ou quatre les mettent en fuite.