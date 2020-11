Ivre et en possession de drogue, un individu vomit dans le train à Pepinster, la police l'interpelle

Ce mercredi, les services de police ont été appelé à intervenir à Pepinster en région liégeoise en raison d'une personne en état d'ivresse causant des troubles dans un compartiment de train. À leur arrivée, les agents ont effectivement découvert une personne "affalée sur la tablette face à son siège, et qui a vomi", rapporte le porte-parole de la police.

L'individu "qui empeste l'alcool et le cannabis" est prié de descendre du train. Se rebellant lors de la fouille de sécurité, l'homme a été emmené à l'hôtel de police pour ivresse publique et rebellion. Une fouille plus approfondie a permis de découvrir cinq pacsons de cannabis dissimulés dans ses chaussettes.

"Un avis a donc été fait au Magistrat de garde qui prive le suspect de sa liberté jusqu'à ce qu'il soit dégrisé et ainsi pouvoir procéder à son audition quant aux faits qui lui sont reprochés", indique la police.