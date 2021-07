Pepinster: moment d'émotion quand le couple royal rencontre un couple de cafetiers dont les 3 cafés ont été inondés (vidéo)

Bottes aux pieds, le roi et la Reine ont arpenté l'une des rues de Pepinster désormais praticable après avoir été complètement inondée. Marchant au milieu des débris, ils sont arrivés à hauteur d'un café dont le couple de gérant se trouvait assis à une table à l'extérieur. Ils ont entamé une conversation avec les cafetiers.

- Vous vivez ici ?

- On habite au-dessus du café.

- C'est votre café ?

- Oui. Il n'y a plus rien, tout est détruit. Un mètre 50 d'eau dans la café, il n'y a plus rien. Tout est parti, les caves sont pleines.

Le couple a trois cafés, dans trois communes différentes: un à Pepinster, un à Comblain et un à Aywaille. Tous les trois ont été inondés, par trois cours d'eau différents: l'Amblève, l'Ourthe et la Vesdre. Peu de temps après avoir dit que ses trois établissements étaient inondés, la gérante ne peut retenir ses larmes et se cache le visage.

"Désolée madame", lui dit la reine Mathilde. "Désolée", lui répète-t-elle alors que le roi lui témoigne son soutien en lui tenant brièvement le bras.

"C'est pas grave, ça va aller", se reprend la cafetière. "Ca va aller, on remontera la pente, il faudra", continue-t-elle.

"Ca fait mal, on a investi depuis des années et des années et voilà, tout part en une nuit. C'est affolant comme tout a été dévasté, on se serait cru revenu au temps de la guerre. On allait chercher les gens aux fenêtres avec des tracteurs, on aurait cru être dans un film de guerre, c'est hallucinant".

Le cafetier raconte la vitesse à laquelle le niveau de l'eau à monter: "Ca a commencé mercredi midi. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, à partir de minuit jusque 3 heures du matin, c'est monté à une vitesse de 1m50 en même pas 3 heures. Mercredi à midi, il y avait juste de l'eau sur le trottoir", décrit-il. "C'est monté jusqu'à la boîte aux lettres" dit le patron de café montrant une boîte aux lettres blanche accrochée à côté de la porte d'entrée. La reine Mathilde, juste à côté, regarde la boîte qui lui arrive à hauteur des yeux. Le Roi ne semble pas y croire tant la boîte aux lettres est haute, il la montre afin de s'assurer que c'est bien de celle-là que le cafetier parle. Le patron de café confirme en montrant sa main au niveau de la gorge: "On avait de l'eau jusque là quand on marchait".

"Tout le monde a eu le cas", poursuit le cafetier, tous les commerçants là-bas, c'est encore pire".

Sa compagne élargit le propos: "Quand on pense à toutes les catastrophes naturelles depuis an, ça devient impensable, ça n'arrête pas. Mère Nature se déchaîne, pourrait-on dire".

INONDATIONS EN WALLONIE : LE DIRECT