Un nouveau vol de câble a provoqué des perturbations sur le rail ce matin: mais quand arrêtera-t-on ce fléau?

Un nouveau vol de câble a été commis dans la nuit de lundi à mardi sur la ligne ferroviaire à haute vitesse entre Bruxelles et Liège, à hauteur de Landen (Brabant flamand). Les dégâts ont été réparés et les trains peuvent de nouveau emprunter la ligne depuis 08h00, indique Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure.



Infrabel a été informé du vol à 01h15 et depuis 08h00, tous les dégâts ont été réparés, explique le porte-parole d'Infrabel, Thomas Baeken. Pendant la durée des réparations, les trains qui empruntent habituellement la ligne à haute vitesse ont été déviés sur la ligne normale entre Liège, Louvain et Bruxelles. Ce qui a occasionné des retards de 15 à 20 minutes environ.De nombreux vols de câbles sont commis ces derniers temps, surtout dans la région de Liège. "Nous avons déjà été victimes de davantage de vols cette année que sur toute l'année 2017, ce qui en dit beaucoup sur la gravité des faits", souligne le porte-parole d'Infrabel.Un groupe de travail a été créé pour mettre un terme à ces méfaits, a annoncé la semaine dernière le cabinet du ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot.