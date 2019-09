Petite révolution pour les travailleurs du zoning des Plénesses: une navette gratuite leur permet de se rendre au travail

Avant, pour venir travailler au zoning des Plénesses, en province de Liège, il fallait obligatoirement une voiture. Mais depuis ce matin, les employés des 140 entreprises de la zone peuvent venir en navette. Ce service est adapté à leurs horaires et surtout, il est gratuit. En plus de faciliter la vie des travailleurs, ce système va permettre le recrutement de personnes dépourvues de véhicule ou n'ayant pas leur permis de conduire. Petit plus, tout est digitalisé. Le travailleur réserve son trajet. Il peut voir où se situe la navette via une application.